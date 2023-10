Ennsdorfer Kinder schnitzten fleißig Kürbisse

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Veranstaltung fand unter der Leitung von Obfrau Petra Maringer und Jugendgemeinderat Markus Maringer samt Team am Nationalfeiertag statt.

Gemeinsam konnten die Kinder unter Hilfe der fleißigen Helferinnen und Helfer Kürbisse schnitzen und so wurden über 50 Kürbisse schauderhaft schön verziert. Das Schnitzen von"Plutzer", wie man die beleuchteten Kürbisse hier nennt, ist ein alter Brauch der alle Jahre wieder ordentlich Spaß macht.

