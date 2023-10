Energiewende: Chancen für Unternehmen

Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, im Brotberuf selbst Energieproduzentin und damit Fachfrau, ging es bei der Veranstaltung vor allem darum, sachliche Informationen zu geben und über aktuelle Trends der Energiewende zu diskutieren. KEM-Obmann, Landtagsabgeordneter Christian Samwald (SPÖ) verwies in seiner Begrüßung auf Chancen, die sich durch die Energiewende ergeben könnten, Stichwort „Green Jobs“.

Die größte Chance in der Energiewende, formulierte Modellregionsmanagerin Katharina Fuchs in ihrer Moderation, bestehe für Betriebe darin, sich unabhängiger von den stark schwankenden Strompreisen zu machen. So könne man die Kalkulierbarkeit der Energiekosten auf Jahre sicherzustellen, meinte Fuchs.

Betrieben, die Unterstützung bei der Energie- und Wärmewende benötigen, stehe die Wirtschaftskammer über das Service der „Ökologischen Betriebsberatung“ mit Rat und Tat zur Seite, so Jürgen Schlögl und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka unisono. headtopics.com

Abschließend ging es im Fachvortrag von Matthias Zawichowski und seiner Kollegin Christina Schalko um „Erneuerbare Energiegemeinschaften“. Diese wurden durch das Erneuerbare Ausbaugesetz (EAG) vom Gesetzgeber ermöglicht und bieten beispielsweise die Chance, selbst produzierten PV-Strom an den Nachbarbetrieb, zu selbstdefinierten Bedingungen, zu verkaufen.

Weiterlesen:

noen_online »

Oö: Zwei Verletzte bei Autoüberschlag auf der A9 bei Ried im TraunkreisRIED IM TRAUNKREIS (OÖ): Ein Überschlag eines Autos auf der A9 Pyhrnautobahn in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat Donnerstagvormittag, 26. Oktober 2023, zwei Verletzte gefordert. Weiterlesen ⮕

Bayern: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2102 bei OberteisendorfTEISENDORF/OBERTEISENDORF – Am späten Donnerstagvormittag, 26. Oktober 2023 gegen 11.15 Uhr sind auf der regennassen Staatsstraße 2102 zwischen Oberteisendorf und Neukirchen auf Höhe der Kumpfmühle zwei Autos frontal zusammengestoßen. Weiterlesen ⮕

Lieferwagen bei Unfall zerstörtDie Fahrerkabine eines Lieferwagens wurde bei einem Unfall in Kirchberg bei Mattighofen komplett zerstört. Weiterlesen ⮕

Was wurde aus der Unternehmerin Edith Seher?Edith Seher gründete ein Unternehmen, das in Waidhofen Nachhilfe anbot. Weiterlesen ⮕

Großer Andrang beim „Abend der Betriebe“ in Waidhofen35 Unternehmen waren beim „Abend der Betriebe“ in der Polytechnischen Schule Waidhofen dabei. Weiterlesen ⮕

100 Jahre: Kalender mit ganz viel TraditionDas in Spillern ansässige Unternehmen „Kalendermacher“ feiert Jubiläum. Weiterlesen ⮕