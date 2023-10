Energietransformation und globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie

Energietransformation, Arbeitskosten, Qualifizierung – Wie steht es um die globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie? Diese wichtige Frage erörterte Eva Komarek, General Editor of Styria Trend Topics, mit F. Peter Mitterbauer, CEO der Miba AG und Vizepräsident der Industriellenvereinigung OÖ.

Seit dem Jahr 2013 führt F. Peter Mitterbauer die Miba AG als Vorsitzender des Vorstands. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert Technologien für die nachhaltige Erzeugung, Übertragung und Speicherung von Energie, etwa bei der Antriebstechnik. Als Partner und Zulieferer der internationalen Automobilindustrie kennt Mitterbauer den Zustand der oberösterreichischen Industrie genau, denn die Miba AG hat in Laakirchen in der Nähe des Traunsees ihren Stammsitz.

Ihr Unternehmen, die Miba, treibt die Transformation vom klassischen Autozulieferer zum Spezialisten für E-Mobilität und erneuerbare Energie voran. Welche Chancen bietet die grüne Transformation für die oberösterreichische Industrie? headtopics.com

F. Peter Mitterbauer: Ich denke, die Transformation bietet eine Menge an Chancen für die oberösterreichische Industrie. Der Pioniergeist und der Ideenreichtum der Menschen in Oberösterreich, der Ingenieure und aller Mitarbeiter ist extrem hoch. Wir, in der oberösterreichischen Industrie, bilden in vielen Technologie-Bereichen die Speerspitze. Das gilt nicht nur für Österreich, sondern auch auf internationaler Ebene. Auf dieser Basis können wir aufbauen.

Im Rahmen der Expertentalk-Reihe „Zukunft Standort Oberösterreich“ gingen F. Peter Mitterbauer und Eva Komarek dringenden Wirtschaftsfragen nach.Welche energiepolitischen Rahmenbedingungen sind nötig, damit der Industriestandort Europa bei diesem steigenden Energiebedarf eine Zukunft hat? headtopics.com

Österreichische Wirtschaftsleistung im 3. Quartal gesunkenDie österreichische Wirtschaft sleistung ist im 3. Quartal um 0,6 Prozent gesunken. Der Rückgang betrifft vor allem die Industrie - und Baukonjunktur sowie die Konsumnachfrage der privaten Haushalte. Weiterlesen ⮕

Hohe Geldstrafen für Fronius und seine Handelspartner wegen KartellverstößenDie Bundeswettbewerbsbehörde hat den Industrie -Konzern Fronius und zwei seiner Handelspartner wegen Verstößen gegen das Kartellrecht zu hohen Geldstrafen verurteilt. Fronius hatte wettbewerbsschädigende Vertragsabsprachen beim Handel mit Schweißtechnikprodukten getroffen. Die Strafe für Fronius beträgt drei Millionen Euro. Weiterlesen ⮕

Warum wir uns mit unserer Sterblichkeit auseinander setzen solltenDas Thema Tod ist nach wie vor ein Tabu. Warum es das nicht sein sollte, wie es auf einer Palliativstation wirklich zugeht, was sich Menschen am Ende ihres Lebens noch wünschen und warum Vorsorge auch beim Sterben helfen kann, erklärt die Palliativmedizinerin Eva Masel. Weiterlesen ⮕

Sketchabend in Zöbern: Pointen, Gags und NeuzugängeUnter der Regie von Eva Reithofer ging der 15. Sketchabend über die Bühne. Sarah Polreich und Manfred Tauchner debütierten. Weiterlesen ⮕

Dieb ging auf Polizeibeamte losMehrere Flaschen Spirituosen (Whiskey und andere) steckten ein 23-jähriger und ein 28-jähriger Ungar bei der Tankstelle auf der Oiden ein und suchten das Weite. Weiterlesen ⮕

Kürbiszeit auch in der Volksschule GasternDie Arbeit der Bauern und ihre Produkte wurden den Schüler der Volksschule Gastern näher gebracht. Weiterlesen ⮕