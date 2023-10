Energiekrise: Wienerin erhält hohe Rechnung trotz Anbieterwechsel

Die Energiekrise sorgte im Vorjahr auch bei Rada K. (53) aus Wien-Hernals für große Unsicherheit."Ich habe Angst gehabt vor hohen Gas- und Stromkosten", erzählt die Wienerin."Ich bin dann vom Verbund zu einem anderen Anbieter gewechselt. Es war das günstigste Angebot." Doch der Wechsel zahlte sich für die Angestellte nicht aus. Statt günstiger Energie bekam sie eine saftige Rechnung präsentiert.

"Man hat mir angeboten, die Vorschreibung von 600 Euro auf 200 Euro pro Monat zu senken." Ein erster Erfolg für Rada K – doch die Forderung in der Höhe von fast 11.000 Euro bleibt aufrecht."Wie es damit weitergeht hängt von der E-Control ab, das kann bis April nächsten Jahres dauern", erzählt sie.29.10.2023:"Friends"-Star Matthew Perry ist tot.

