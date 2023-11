Endspurt um die Winterkrone

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Elias Felber (rechts) und Co. kämpfen in Leobendorf um den ersten Sieg seit Beginn der elektronischen Datenerfassung im Jahr 2007. as Momentum spricht für den Kremser Sportclub, der am Samstag gegen sein Leobendorfer Auswärtstrauma ankämpft.

Zwei Runden vor Ende des Regionalliga-Jahres ist völlig offen, wer die Winterkrone tragen wird. Tabellenführer Donaufeld, der Kremser Sportclub und die zweite Mannschaft des SK Rapid liefern sich ein spannungsgeladenes Rennen um den Platz an der Sonne. Das Restprogramm des Triumvirats lässt kaum einen Vorteil für eine Mannschaft erkennen. headtopics.com

Das sportliche Momentum spricht trotz der eindrucksvollen Bilanzen der Vertreter aus der Bundeshauptstadt tendenziell für Krems. Die Flögel-Truppe ließ nach dem bärenstarken Auswärtsauftritt bei der Wiener Viktoria gegen den FC Marchfeld im zweiten Spiel in Folge kaum gegnerische Torchancen zu und stellt nicht zuletzt deswegen die aktuell beste Defensivabteilung der Liga.

Bevor es am vorgezogenen ersten Spieltag der Rückrunde zum Showdown gegen Rapid II kommt – das Hinspiel entschied der KSC mit einem denkwürdigen 4:3-Last-Minute-Sieg für sich –, wartet auf die Wachauer mit Leobendorf ein wiedererstarkter Gegner. „Ich erwarte sie auf Augenhöhe. Sie sind zuletzt wieder richtig gut in Fahrt gekommen“, sagt Flögel. Die Kremser Bilanz auf dem Sportplatz am Fuße der Burg Kreu-zenstein ist trist. headtopics.com

