Empfang von Profi-Mountainbikerin Mitterwallner in Silz: „Bin überwältigt“

Weiterlesen:

Ein Trainerstab wie im Profi-Fußball: Das Team um Michael StreiterDrei Co-Trainer bugsierten Michael Streiter mit dem FC Volders auf den Gipfel der Regionalliga Tirol. Weiterlesen ⮕

Karl Rupprecht coacht ab Winter in Bad ErlachEine Woche nach der Trennung von Mäx Valenka hat Bad Erlach einen Nachfolger gefunden. Ex-Profi Rupprecht (60) übernimmt. Weiterlesen ⮕

Licht ins Dunkel ehrt langjährige Großspender - darunter auch die NÖNBeim Licht ins Dunkel Empfang im Steinbacherhof Ernstbrunn dankte die Hilfskampagne langjährigen Spenden für ihre Unterstützung. Auch die Niederösterreichischen Nachrichten wurden für ihre Spendentätigkeit geehrt. Im Dezember 2022 übergab die NÖN-Familie 150.000 Euro an Licht ins Dunkel und war im Vorjahr somit der größte Spender Niederösterreichs. Weiterlesen ⮕

Bgld: Feuerwehr Mattersburg übernimmt neuen Rosenbauer 4.000 Liter Tanker (TLF-A 4000)MATTERSBURG (BGLD): Das neue Tanklöschfahrzeug mit Allradantrieb und 4.000 Liter Löschwasser, kurz TLFA 4000, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mattersburg wurde am 16. Oktober 2023 in Mattersburg in einem festlichen Rahmen in Empfang genommen. Weiterlesen ⮕

Über 250 neue Meisterinnen und Meister in NÖ bei WKNÖ-Feier geehrtEtwa 550 Meister- und Befähigungsprüfungen wurden alleine in diesem Jahr in Niederösterreich mit Erfolg abgelegt. Im Rahmen einer WKNÖ-Feier nahmen 250 der neuen Meisterinnen und Meister ihre Meisterbriefe und Befähigungsurkunden entgegen. Weiterlesen ⮕

„Ein Fest für alle“ in KierlingDer Weinbauverein Kierling organisierte zur Feier des Jubiläums ein Winzerfest. Weiterlesen ⮕