Eltern von Liverpool-Topstar entführt

Die Eltern des kolumbianischen Stürmers Luis Diaz vom englischen Fußball-Topklub FC Liverpool sind entführt worden. In einer Befreiungsaktion auf höchster staatlicher Ebene wurde die Mutter des Nationalspielers mittlerweile von der Polizei befreit, wie Kolumbiens Staatspräsident Gustavo Petro bekannt gab. Die Suche nach dem Vater des Spielers laufe weiter.

Lokalen Medienberichten zufolge befanden sich die Eltern des 26 Jahre alten Linksaußen, Luis Manuel Diaz und Cilenis Marulanda, an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden.

