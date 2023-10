Eltern von Liverpool-Stürmer Díaz entführt: Mutter befreit

Die Eltern des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz sind am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Während die Mutter des Profis vom englischen Premier-League-Club FC Liverpool bereits gerettet wurde, wird der Vater nach Angaben der lokalen Behörden vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht.

Der Polizeichef des Landes, William Salamanca, sagte in einer Video-Reaktion, dass jeder verfügbare Beamte eingesetzt werde, um den Vater zu finden. Díaz' Mutter Cilenis Marulanda wurde in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet. Kolumbianischen Berichten zufolge befanden sich die Eltern des 26-jährigen Linksaußen an einer Tankstelle, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden.

Der kolumbianische Fußballverband erklärte, die Entführung sei bedauerlich und forderte die Behörden auf, den Vater zu retten. Auch der FC Liverpool äußerte sich am Sonntag: „Wir hoffen inständig, dass die Angelegenheit sicher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöst wird. In der Zwischenzeit wird das Wohlergehen des Spielers weiterhin unsere oberste Priorität sein. headtopics.com

nach Liverpool gekommen. In der laufenden Spielzeit erzielte er in elf Begegnungen drei Tore. Am (heutigen) Sonntagnachmittag trifft Liverpool im Ligaspiel auf Nottingham Forest. (APA)

