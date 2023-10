Eltern unterstützen statt abtreiben: Mahnwache vor dem Landeskrankenhaus in Bregenz

Die Mahnwache vor dem LKH Bregenz. ©VOL.AT/Mayer "Es muss einfach die Frau unterstützt werden" Marlies Pal vom Verein"Miriam – gemeinsamer Einsatz für das Leben von Anfang an“ ist Mitorganisatorin der Mahnwache."Wir sind eigentlich für das Leben und wir setzen uns ein, dass das Leben gelingen kann, dass die Frauen unterstützt werden und zu einem Ja zu ihrem Kind kommen", verdeutlicht sie.

Marlies Pal vom Verein Miriam bei der Versammlung. "Mensch von Anfang an" las man auf den Plakaten. Christoph Alton kämpft seit Jahren gegen Abtreibungen. "Weil die Krankenhäuser gebaut wurden, um Leben zu retten" "Wir setzen uns seit Jahrzehnten ein für Mann, Frau und das Kind im Mutterschoß", erklärt Christoph Alton von der"Plattform für das Leben".

"Ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet, dass ein Kind stirbt" Ebenfalls bei der Mahnwache mit dabei war Dr. Clarina Fussenegger aus Dornbirn. Sie ist Dreifach-Mama und Ärztin in Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin.

Clarina Fussenegger und Maria Huber bei der Mahnwache. Bei der Versammlung wurde auch gemeinsam gebetet. Eltern wie Maria Huber aus Dornbirn brachten ihre Kinder mit. Auch Vertreter der Kirche waren mit dabei.

