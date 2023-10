Elsern: Sabira und Bagira auf Herbergsuche

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:unde-Coach Roland Raske aus Elsern bittet um Hilfe: Er sucht für zwei obdachlos gewordene neunjährige Mischlingshunde neue Plätze: „Die zwei sind wahre Herzensbrecher.

Mit einem dringenden Appell wendet sich der Elserner Hunde-Coach Roland Raske an die NÖN-Redaktion. Er sucht einen neuen Platz für zwei „bezaubernde“ große Mischlinge. Die beiden Tiere - sie hören auf die Namen Bagira und Sabira - sind beide neun Jahre alt und kastriert. Die Hunde suchen nun nach einem guten Platz, an dem sie ihren Lebensabend verbringen können.

Raske hat beide Hunde vor acht Jahren als Welpen trainiert. Danach lebten sie auf einem großen Gut in Niederösterreich. Diese Gut wurde jetzt aber verkauft und die Hunde wurden nicht übernommen. Ideal wäre es, wenn beide Hunde gemeinsam genommen werden würden. Aber: „Auch ein liebevoller Einzelplatz würde sie bestimmt freuen“, so Raske über die beiden gesunden Tiere, die momentan notgedrungen in einer Hundepension untergebracht sind. headtopics.com

