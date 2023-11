Elektroroller-Unfall am Bahnhof Götzis

Aus bislang unbekannter Ursache geriet dessen Elektroroller auf die Gleise. Der Mann begab sich folglich auf die Gleiskörper, um seinen Scooter von den Gleisen zu bergen., von Bregenz kommend, den Bahnhof Götzis und erfasste den Mann, während dieser gerade das Gleisbett verließ und schleuderte ihn zurück auf den Bahnsteig.

Der ebenfalls vor Ort befindliche Fahrdienstleiter, welcher die Situation wahrnehmen konnte, warnte den Lokführer des Railjet noch, dieser konnte jedoch trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben.Der Elektroroller wurde vom Zug ca. 150 Meter weit mitgeschleift. Durch die Kollision mit dem Railjet wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt schließlich ins LKH Feldkirch eingeliefert. Die Gleise wurden für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die ÖBB machen anlässlich des Vorfalls zum wiederholten Mal auf die Verhaltensregeln am Bahnsteig aufmerksam. Besonders wichtig ist, im geschützten Bereich hinter der gelben Sicherheitslinie auf die Einfahrt des Zuges zu warte





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aggressiver Mann greift Polizisten am Dornbirner Bahnhof anEin 31-jähriger Mann wurde am Dornbirner Bahnhof aggressiv gegenüber den Polizisten und verletzte eine Beamtin leicht. Er wurde festgenommen und wird wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Mann erlag Verletzungen :Roboter quetschte in Südkorea Mann zu TodeDer Industrie-Roboter verwechselte den 40-jährigen Mann offenbar mit einer Gemüsekiste. Dieser war zuvor für die Kontrolle der Maschine verantwortlich.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Gasalarm in Götzis: Defekte Ölheizung verursacht gesundheitliche NotfälleAm frühen Freitagmorgen wurden Einsatzkräfte zu einem Mehrparteienwohnhaus in Götzis gerufen, nachdem ein Gasaustritt gemeldet wurde.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Defekte Heizung sorgt für Feuerwehreinsatz in GötzisAm frühen Freitagmorgen wurden Einsatzkräfte zu einem Mehrparteienwohnhaus in Götzis gerufen, nachdem ein Gasaustritt gemeldet wurde.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Götzis: Elektro-Lkw in VollbrandEin Elektro-Lastkraftwagen geriet am Montagnachmittag in Götzis in Brand.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Vbg: Ölheizungsdefekt sorgt für CO-Anreicherung in Mehrfamilienhaus in GötzisGÖTZIS (VBG): Am 10. November 2023 gegen 06:45 Uhr wurde über die RFL gemeldet, dass es in einem Mehrparteienwohnhaus in Götzis zu einem Gasaustritt gekommen sei.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »