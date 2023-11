Eiskalte St. Pöltner stehen im Viertelfinale

01.11.2023 19:52:00 / Herkunft: noen_online

Die Wölfe waren Bundesligist Austria Lustenau aus dem ÖFB-Cup. Der SKN zeigte sich dabei als Meister der Effizienz. Barlov, Monzialo & Co hatten vier klare Torchancen und machten vier Tore. Anders die Lustenauer, die zahlreiche Chancen liegen ließen und am Ende gar mit einem Elfer an SKN-Keeper Thomas Turner scheiterten.