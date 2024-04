Eisgeschäft „Papa Luigi“ expandiert in Österreich

Vor fünf Jahren hat Christian Brandstetter in Neulengbach mit dem Eisgeschäft „Papa Luigi“ begonnen. In einem umgebauten alten Lieferwagen wurde italienisches Eis, das in St. Pölten produziert wird, verkauft. „Eigentlich wollten wir nur in Neulengbach Eis verkaufen“, erzählt der frühere Disco-Chef. Doch das Geschäft hat sich so gut entwickelt, dass es mittlerweile 14 Standorte gibt – von Wien-Auhof über Tulln und Pöchlarn bis Hollabrunn und Hausmening.

Zuletzt dazugekommen ist ein Standort in Strebersdorf. Gearbeitet wird auf Franchise-Basis. „Wir sind schnell gewachsen. Es macht Spaß. Zur Papa-Luigi-Familie gehören mittlerweile hundert Mitarbeiter“, berichtet Christian Brandstette

