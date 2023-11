Einziges Krebs-Spital in Gaza muss Betrieb einstellen

Wie am Mittwoch bekannt wurde, musste das einzige Spital zur Behandlung von Krebspatienten im Gazastreifen seinen Betrieb eingestellen, nachdem dort der Treibstoff ausgegangen war, wie Gesundheitsbeamte am Mittwoch mitteilten.

"Wir sagen der Welt: Überlasst die Krebspatienten nicht dem sicheren Tod, nur weil das Spital außer Betrieb ist", fügte Subhi Skaik hinzu. Mai al-Kaila, der palästinensische Gesundheitsminister, bestätigte die Äußerungen des Direktors in einer Erklärung.46 der 72 medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mehr in Betrieb.

Die arabischen Länder der Region, allen voran Ägypten und Jordanien, weigern sich, Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen.Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem"langen Krieg für Israel". headtopics.com

„Alcatraz des Waldviertels“ als skurriler Schutz vor HochwasserDebatten über überdimensioniertes öffentliches Hochwasserschutz-Projekt für ein einziges Wohnhaus direkt am Braunaubach in Gmünd. Weiterlesen ⮕

Bankomat-Betrieb in Maria Anzbach ist gesichertBankomat-Betrieb beim Unimarkt sollte eingestellt werden. Neues Unternehmen konnte aber gefunden werden, das Geldautomat betreibt. Der Beschluss wurde vom Gemeinderat nun einstimmig gefasst. Weiterlesen ⮕

Fehlerhafte Befunde: Neuprüfung von 10.000 Krebs-AbstrichenIn Tirol haben 10.000 Proben von Gebärmutterhalsabstrichen wegen offenbar fehlerhafter Befunde zur Nachkontrolle geschickt werden müssen. Weiterlesen ⮕

Falsche Befunde: 10.000 Krebs-Abstriche müssen überprüft werdenTauesnde Gebärmutterhalsabstriche müssen nochmals geprüft werden, mehrere Fälle dürftenfalsch klassifiziert und Qualitätsstandards offenbar nicht eingehalten worden sein. Weiterlesen ⮕

Kein Personal: Pathologie der Klinik Ottakring schränkt Betrieb einLaut internem Schreiben dauern Befunde bis zu zwei Wochen. Der Grund: die „voll einsetzende Pensionierungswelle“ und akuter Personalmangel Weiterlesen ⮕

Geiselnahme in Japan: Mann hat Personen in Postamt in seiner GewaltZwei Menschen wurden zuvor in nahegelegenem Spital durch Schüsse verletzt. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen ist noch unklar. Weiterlesen ⮕