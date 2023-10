Einweihung der neuen Aufbahrungshalle in Martinsberg

. v.l. Gernot Mader, Monika Hofbauer, Anneliese Haslinger, Franz Schramel, Emil Honeder und Pastoralassistentin Eva Spreitzer.

ie neue Aufbahrungshalle in Martinsberg wurde von Pastoralassistentin Eva Spreitzer im Anschluss an die Wortgottesfeier gesegnet und seiner Bestimmung übergeben.Segnung Vizebürgermeister Emil Honeder erläuterte das Baugeschehen. Das vorhandene Gebäude wurde höher gebaut, vollkommen saniert, die Lagerräume neu gestaltet und ein öffentliches WC angebaut. Praktisch sind nur die Grundmauern erhalten geblieben. Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf rund 400.000 Euro. Im Anschluss an die Feierlichkeit konnten die zahlreichen Besucher das Gebäude besichtigen.

Weiterlesen:

noen_online »

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Sitting Bulls sind heiß auf den StartDie Klosterneuburger gehen wieder als großer Titelfavorit in die Saison, die am kommenden Wochenende startet. Weiterlesen ⮕

„Erdrückende Besatzung“: Die Rede des UN-Generalsekretärs, die Israel entzürntDer UNO-Chef kritisiert Verstöße gegen das Völkerrecht auf beiden Seiten. Israels Außenminister Cohen sagt daraufhin ein geplantes Treffen ab. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕