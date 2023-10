Einstimmung auf Nationalfeiertag mit Fahnenparade in Schrems

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Unter Marschmusik und Trommelwirbel marschierten fünf Institutionen auf dem Festplatz ein. Als Erstes zog das Bürgerkorps Waidhofen auf den Festplatz ein, gefolgt von einer Abordnung des Bundesheeres aus den Kasernen Weitra und Allentsteig. Die dritte Abordnung waren die Feuerwehren aus dem Bereich Schrems, gefolgt vom Kameradschaftsbund Großdietmanns und dem Roten Kreuz.

Nach dem Abschreiten der Formationen durch Bürgermeister Peter Müller aus Schrems und Bundesrat-Vizepräsidentin Margit Göll - in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner - wurde die österreichische Fahne unter den Klängen von Bundeshymne und Kanonenschlägen gehisst. headtopics.com

Nach den Grußworten von Stadtchef Müller und Margit Göll wurden sieben neue Mitglieder im Bürgerkorps Waidhofen auf die Fahne angelobt. Danach folgte ein Salutschuss der Schützen des Bürgerkorps. Nach dem Zapfenstreich, gespielt von der Stadtkapelle Schrems, wurden die teilnehmenden Institutionen zu einem Imbiss in die Stadthalle eingeladen.

