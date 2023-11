Einsames Schaf sitzt seit Jahren an Steilküste fest

Seit zwei Jahren ist ein Schaf an einem Küstenabschnitt in Schottland"gefangen". Alle Versuche, das Tier zu retten, blieben bislang jedoch erfolglos."Etwa eine halbe Meile, bevor wir in den Cromarty Firth einbogen, entdeckten wir ein Schaf an einem Kiesstrand am Fuß einer steilen, felsigen Küste", erzählteaus Brora in Schottland im Jahr 2021."Es sah uns kommen und rief den ganzen Strand entlang nach uns, bis es nicht mehr weiter konnte.

Der Wolf bellt (fast) nicht - Hunde haben sich Bellen angewöhnt, um mit uns besser zu kommunizieren und weil es weniger Energie zieht als Wolfsgeheule."Ich wollt', ich wär' ein Huhn, dann hätt ich nichts zu tun...!" Mit 300 Eiern pro Jahr sind unsere Hennen ganz schön fleißig.

Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren verstorbenDie deutsche Film- und TV-Branche trauert um Schauspieler Elmar Wepper. Er ist überraschend an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Weiterlesen ⮕

Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorbenEr hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der dpa. Weiterlesen ⮕

Brustkrebsscreening auf Frauen ab 40 Jahren ausweitenRund 28 Prozent aller Krebserkrankungen bei Frauen sind Brustkrebserkrankungen. In Niederösterreich erkranken jährlich rund 1.000 Frauen daran. Weiterlesen ⮕

Seit mehr als 100 Jahren:Die Theatergruppe Deutsch Goritz spielt für Familien in NotIm November heißt es in Deutsch Goritz wieder „Bühne frei“. Die Theatergruppe führt an fünf Terminen eine Komödie auf. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Weiterlesen ⮕

Heute vor 90 Jahren: Tränengas-Anschlag an der Technischen Universität WienNationalsozialistische Hochschülerkreise planten weitere Störungen. Weiterlesen ⮕

Schlagersänger Jack White mit 83 Jahren Vater gewordenMit 83 Jahren wurde der Musiker zum siebten Mal Vater. Weiterlesen ⮕