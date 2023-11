„Einen einschenken und Krone aufsetzen“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:irektes Duell um die Winterkrone: Marienthal reicht ein Punkt zum Herbstmeistertitel. Hirschwang würde mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen.

Der erste „Kracher“ liegt hinter ihnen, der zweite folgt am Samstagnachmittag: die Marienthaler erreichten beim Tabellenfünften Wiener Neustadt ein 0:0 und stehen vor dem direkten Duell mit Hirschwang weiter an der Tabellenspitze.

Zum vierten Mal hintereinander blieben die Blau-Weißen ohne Gegentreffer. Dass es auch bei den Wiener Neustädtern, die mit 28 Toren die zweitmeisten Treffer aller Mannschaften erzielten, schlussendlich klappte, freute Trainer Ernst Horvath. „Das macht mich für das abschließende Heimspiel zuversichtlich.“Am Samstag reist mit Verfolger Hirschwang jener Gegner an, der die meisten Saisontore erzielte. 31 sind es an der Zahl. Die Horvath-Elf kann jedoch die beste Abwehr aufbieten. headtopics.com

Ein Unentschieden würde reichen, um auf Platz eins zu überwintern. „Wir wollen definitiv gewinnen und uns mit drei Punkten die Krone aufsetzen. Zumindest einen möchten wir ihnen einschenken“, gibt Horvath die Marschrichtung vor. Die Qualität des Gegners ist bekannt. „Es ist ein unangenehmer Gegner mit einer wuchtigen Offensive. Diese müssen wir in den Griff bekommen.

Die Gäste plagen derzeit Personalsorgen. „Wir werfen aber sicher nicht die Flinte ins Korn. Wir werden schauen, dass wir die beste Elf auflaufen lassen und das System so adaptieren, dass wir ein gelungenes Finale spielen dürfen“, kommentierte Hirschwang-Coach Peter Kaltenegger, der von seiner Mannschaft vollen Einsatz erwartet: „Die, die auflaufen, müssen alles geben. Es zählen nicht die einzelnen Spieler, sondern der Verein. headtopics.com

