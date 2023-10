Eine literarische Reise in die Welt der Bäume

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Bodo Hell (Mitte) und seine Lebensgefährtin Andrea Nießner (3. v. re.) freuten sich über das große Interesse des Publikums, hier im Bild (v. li.

chriftsteller Bodo Hell führte die Besucher bei seiner Lesung aus „Begabte Bäume“ auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Bäume begleitet von Wissensschatz und Humor. Auf Einladung der Stadtbücherei Zwettl gestaltete der bekannte Schriftsteller Bodo Hell eine mit vielen humorvollen Pointen und mit viel Sachwissen angereicherte Lesung aus seinem aktuellen Buch „Begabte Bäume“, die im Rahmen der Aktionswoche „Österreich liest“ durchgeführt wurde und die beim zahlreich erschienenen Publikum großen Anklang fand.

Der 1943 in Salzburg geborene Autor, der für sein literarisches Schaffen vielfach ausgezeichnet wurde, begeisterte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem enormen Wissensschatz und seiner temporeichen, von Sprachwitz und musikalischem Rhythmusgefühl geprägten Vortragskunst. headtopics.com

Zwischendurch gab Bodo Hell Einblicke in seine langjährige Beschäftigung mit einem faszinierenden kleinen Musikinstrument, nämlich der Maultrommel, und erzählte von seinen Begegnungen mit Maultrommel-Instrumentalisten z. B. auf Reisen in die Mongolei und nach Vietnam. Zur Lesung in der Bücherei hatte er aus Bambus gefertigte Exemplare aus Asien mitgebracht, die er auch gleich in der Praxis vorführte und für kurze musikalische Kostproben verwendete.

Seitens der Stadtbücherei gab es nach dem Schlussapplaus noch ein kleines Überraschungsgeschenk für den Autor, der heuer sowohl seinen 80. headtopics.com

