Eindrucksvolle Insekten auf Tausendblumer Gartenzaun

Zäune in Neulengbach-Tausendblum dienen als Ausstellungsfläche. Künstlerinnen und Künstler präsentieren bei „Galerie am Zaun" ihre Werke.

Die neue Tafel mit Bildern von Insekten befindet sich am Zaun in der Jonasgasse beim Elternhaus des jungen Fotokünstlers Stefan Hailzl. „Mein Interesse für Insekten wurde geweckt, als ich meine Arbeit für die Matura über Schwebfliegen geschrieben habe. Also habe ich begonnen, Insekten und andere Gliederfüßer, wie Spinnen oder Asseln, zu fotografieren.

Behindertentransporter kracht gegen Gartenzaun und PKW in AlkovenEin Behindertentransporter ist Dienstagvormittag in Alkoven (Bezirk Eferding) gegen einen Gartenzaun und das Heck eines abgestellten PKW gekracht. Der Unfall ereignete sich Dienstagfrüh beziehungsweise Vormittag auf der L532 Hörschinger Straße, Axbergsstraße, im Gemeindegebiet von Alkoven. Der Lenker eines Kleinbusses des Behindertenfahrdienstes hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab, rammte einen Gartenzaun sowie das Heck eines abgestellten PKW. Der Lenker wurde leicht verletzt, die Insassen überstanden den Unfall unverletzt. Sie wurden mit Ersatzfahrzeuge in die nahegelegene Einrichtung geshuttelt. Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Die Feuerwehr führte in weiterer Folge mit einem Kranfahrzeug den Abtransport des verunfallten Kleinbusses durch. Die L532 Hörschinger Straße, Axbergsstraße war zwischen Alkoven und Kirchberg-Thening für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt. Weiterlesen ⮕

Verlängertes Wochenende in BratislavaBratislava ist eine sichere Stadt, welche Sie auf erhaltbare Weise entdecken können, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem städtischen öffentlichen Verkehr. Auf Schritt und Tritt finden Sie eindrucksvolle Szenerien, Bistros und Cafés. Weiterlesen ⮕

Italienische Regierung will Ferienwohnungen stärker besteuernDie Steuer auf Mieteinkünfte soll von 21 auf 26 Prozent steigen. Weiterlesen ⮕

Halloween: Zehn Polizeieinsätze in NiederösterreichHalloween hat die niederösterreichische Polizei in der Nacht auf Mittwoch insgesamt zehnmal auf den Plan gerufen. Weiterlesen ⮕