Einbrüche in Hollabrunn: 40-Jähriger jetzt in U-Haft

nde September, Anfang Oktober waren in Hollabrunn wieder Einbrecher am Werk und drangen in Firmen ein. Bei einer Ausreisekontrolle an der tschechischen Grenze gingen der Polizei drei Verdächtigte ins Netz.

In der Zeit vom 29. September abends bis 2. Oktober morgens waren in Hollabrunn vorerst unbekannte Einbrecher am Werk. Eine Firmenbesitzerin hatte Anzeige erstattet, weil sie einen unbekannten Mann am Firmenareal sowie ein Fluchtfahrzeug mit zwei weiteren Personen wahrgenommen hatte. Die sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Doch am 23.

Bei der Durchsuchung des Wagens wurden zwei gebrauchte Autoreifen und Suchtmittel sichergestellt. Die Kriminaldienstgruppe Hollabrunn übernahm die weitere Amtshandlung und konnte den Verdächtigen zunächst den Diebstahl der gebrauchten Reifen in Hollabrunn nachweisen. Außerdem war der 40-Jährige geständig, mit seiner tschechischen Freundin am 29. September in einer Firma in Hollabrunn Computer gestohlen zu haben. Schaden: 4.200 Euro.

