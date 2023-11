Einbruch in Geschäft und Bank - 37-Jähriger in Wien festgenommen

Zuerst versuchte er in ein Geschäft einzubrechen, danach in eine Bank. Am Ende klickten für einen 37-Jährigen in Wien die Handschellen.Gegen 22:40 Uhr ertönte in einer Bankfiliale in Wien-Landstraße der Einbruchsalarm. Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße konnten einen 37-Jährigen im Foyer antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm konnte ein Seitenschneider (siehe Foto oben) vorgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass der Festgenommene kurz zuvor versucht hatte in ein gegenüberliegendes Geschäft einzubrechen. Er befindet sich derzeit noch in polizeilicher Gewahrsame





