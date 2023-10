Einblicke in die Ennser Arbeiterbewegung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Ennser Bürgermeister und SPÖ Parteiobmann Christian Deleja-Hotko, Ennser Vizebürgermeister a. D. Karl Riedl, geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Wallner, Bürgermeister und Parteiobmann Daniel Lachmayr und Landtagsabgeordneter Tobias Höglinger beim Besuch.

Vizebürgermeister außer Dienst Karl Riedl investierte viel Recherchearbeit, um die Geschichte der Arbeiterbewegung in Enns ab 1873 aufzuarbeiten. Neben dem Kampf um Verbesserungen der Lebensbedingungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts werden auch die Errungenschaften der Ennser SPÖ-Bürgermeister ab 1945 anschaulich dargestellt. headtopics.com

