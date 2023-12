Einblick in die Justizanstalt St. Pölten

Die NÖN durfte die Justizanstalt St. Pölten besuchen und einen Einblick in die Arbeit und Räumlichkeiten erhalten. Aufgrund der Vorfälle mit Ausbrüchen stehen die Justizanstalten momentan in der Kritik.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwere Vorwürfe: Was wussten die Fotografen, die die ersten Bilder vom Hamas-Angriff schickten?Wieso waren so rasch Bilder vom Grenzübertritt der Hamas-Terroristen verfügbar, fragt die Plattform „Honest Reporting“ und findet auch ein Foto eines der Fotografen mit dem Hamas-Drahtzieher. Die...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Nahost-Konflikt:Geheime “Zellen“, Telefonate und viele RückschlägeUnterhändler, Experten und Medienberichte geben Einblick in die Gaza-Verhandlungen

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Nö: Feuerwehr präsentiert sich bei Freiwilligenmesse 2023 im Landhaus St. PöltenST. PÖLTEN (NÖ): Am 12. November 2023 fand die fünfte Freiwilligenmesse im Landhaus St. Pölten statt. Passend zum halbrunden Jubiläum Niederösterreichs konnten die Feuerwehren aus dem Bezirk St.Pölten alle ihre Mitglieder im Bundesland würdig vertreten.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

– jetzt gibt Hamann persönlichen EinblickDidi Hamann steht nach dem TV-Ausraster von Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Fokus der Öffentlichkeit. Jetzt meldet sich der TV-Experte zu Wort.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Die Leistungen Ehrenamtlicher werden vor den Vorhang geholtAm Sonntag öffnet das Regierungsviertel in St. Pölten seine Türen. Bei der Freiwilligenmesse im Landhaus werden außerdem die Leistungen ehrenamtlich Engagierter vor den Vorhang geholt. Einen Einblick in ihre Arbeit bieten 50 Ausstellende, darunter die Rettungsorganisationen, die Bäuerinnen oder Vorturner Philipp Jelinek.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

FH St. Pölten: Neue Leitung für Institut für GesundheitswissenschaftenBarbara Wondrasch übernimmt mit November 2023 die Leitung des Instituts für Gesundheitswissenschaften (IGW) an der FH St. Pölten. Sie hatte diese Funktion interimistisch bereits seit November 2022 inne.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »