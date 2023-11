Ein Wiener Spaziergang

Komponist Georg Friedrich Haas nimmt mit einigen Musikern den Applaus bei Wien Modern entgegen. Foto © Armin Thurnher

Johann Sebastian und seine Gemeinde werden es mir verzeihen, dass ich die Goldberg-Folge über das Cembalo verschiebe. Nicht, weil ich sie nicht fertig hätte, in meinem Kopf zumindest. Sondern weil mich ein paar läppische Aktualitäten drängen. Aus meinem Inneren nur, aber das sind die Schlimmsten. Goldberg kommt nächste Woche, schwöre.

Ich war, ganz gegen meine Gewohnheiten, ein paar Tage in Wien. Es fing an mit einer Galavorführung des Films Amadeus zu Ehren Eric Plescows, des großen Produzenten, von den Nazis aus Wien vertrieben, als er noch klein war, der auch Amadeus produzierte und dieser Tage seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte. Seine Tochter war da und übergab der Viennale jenen Oscar, den er für Amadeus bekommen hatte. headtopics.com

Im Film selbst registrierte ich mit Dankbarkeit den Klang der Musik, deren Auswahl und Präsentation Neville Marriner überwachte, was ich vergessen hatte. Ich weiß nicht, ob ich den Film je schon gesehen habe, aber die Qualität der verwendeten Gemälde, zum Beispiel von Mozarts Vater, war geradezu abscheulich ungemalt; ebenso die Ornamente auf Mozarts Sterbebett. Das war nicht Rokoko, das war Macey’s (ohne ungerecht gegenüber Macey’s sein zu wollen).

Am Abend suchte ich Wien Modern auf, eine Eröffnung, die durch Abwesenheit jeglichen Eröffnungsgeredes glänzte. Mir fiel ein, dass auch ich einst ein Eröffnungsredner gewesen sein durfte, im Theater an der Wien anno Schnee, als ich bei öffentlichen Gelegenheiten noch nicht in Hexametern, sondern in Prosa sprach. headtopics.com

Kind verletzt: Auffahrunfall in Wiener NeustadtAm Dienstag ereignete sich in Wiener Neustadt ein Auffahrunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Kickl goes woke und gründet die ZPÖSeuchenkolumne. Nachrichten aus der vervirten Welt 1121 Weiterlesen ⮕

Wie viel dürfen Vanillekipferln kosten?Ein Wiener Gastronom verlangt für ein Kilo Kipferln 65 Euro. Er rechnet vor, was es damit auf sich hat. Weiterlesen ⮕

Neue Taktik der Klima-Aktivisten legt Wiener Ring lahmNeuer Klima-Protest der 'Letzten Generation' am Dienstag in Wien: Statt zu kleben, marschierten die Aktivisten im Schneckentempo über den Ring. Weiterlesen ⮕

Couch-Geburt bei erstem Date – so reagierte WienerIn Wien-Simmering kam es am Freitag zu einer kuriosen Geburt. Beim ersten Treffen zwischen zwei Wienern stimmte die Chemie – dann kamen die Wehen. Weiterlesen ⮕

Viktor Gernot tritt zweimal in Wiener Neustadt aufViktor Gernot, ein bekannter Kabarettist, wird in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt zwei Auftritte haben. Am 16. November wird er sein Kabarett-Programm 'Schiefliegen' präsentieren und am 17. Dezember 'The Christmas Show'. Gernot freut sich auf die Auftritte und lobt das Neustädter Publikum. Weiterlesen ⮕