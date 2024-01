Ein schönes neues Jahr! Für 2024 kann das nur ironisch gemeint sein. Am Beginn des sogenannten Superwahljahrs lässt sich eine gestiegene allgemeine Nervosität feststellen. Gute Vorsätze, zumindest so viel hat man im Lauf eines eine gewisse Zeit dauernden Lebens gelernt, pflastern vielleicht nicht den sprichwörtlichen Weg zur Hölle, aber sie sind sinnlos.

Warum versucht man dennoch immer wieder, solche Vorsätze zu fassen? Als Journalist habe ich eine einfache Antwort: weil man zwar um die Nutzlosigkeit für einen selbst weiß, aber hofft, dass sich vielleicht sonst jemand daranhäl





24 Tipps für ein erfolgreicheres, gesünderes, schöneres und besser verdautes DaseinEin sogenanntes Öha ist, mit den Worten des bayerischen Sprachphilosophen Gerhard Polt,"ein körperliches, schwerfälliges Erstaunen. Ein Wahrnehmen ohne Blitz, ein dem Dämmern ähnlicher Vorgang." Ein solches Öha"erfordert im Gegensatz zum Aha und Heureka ein großes Maß an Geduld und Gelassenheit". Insofern lässt sich mit einem derartigen Erkenntnisgewinn entspannt in die Zukunft blicken. Ein oder zwei Öhas, ganz in diesem Sinn, verheißen die folgenden 24 Lebenstipps, gesammelt in den endlosen Weiten der Ratgeberliteraturecke, des Life-Hack-Internets und der Lebenshilfe-Influencer.

