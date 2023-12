Ein österreichischer Stahlhändler steigt in den Kryptomarkt ein

Wie ein österreichischer Stahlhändler in den Kryptomarkt einsteigt und mit einem ziemlich einzigartigen Wertpapier für experimentierfreudige Kleinanleger an die Börse geht. Es ist der hippe Teil der Wiener Leopoldstadt, und das Bild bedient so ziemlich jedes Klischee: Junge Frauen und Männer, in Kapuzenpullis und Sneakern, vapend am Gehsteig stehend. Ihren Kolleginnen und Kollegen an den großen Schreibtischen und riesigen Computermonitoren kann man von der Gasse aus beim Arbeiten zusehen.

Vermutlich steht auch irgendwo ein Wuzeltisch herum. Marcel Javor, 49, empfängt ein paar Türen weiter. In Büroräumen, die mehr nach Cocktail-Lounge denn Besprechungszimmer aussehen. Klassisches Internet-Start-up, möchte man denken. Doch weit gefehlt. Javor ist Boss des Stahlhandelsunternehmens Frankstahl, welches bis ins Jahr 1880 zurückreicht. Mehr Old Economy geht kaum. Doch das Unternehmen ist eben auch ein Beispiel dafür, wie sich die traditionelle Wirtschaft der New Economy öffne





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Das ganze Jahr wie St. Martin sein'Zum Martinsfest gibt es viele verschiedene Bräuche in Vorarlberg. Der bekannteste ist der Laternenumzug. Wir haben beim Kindergarten Oberdorf in Rankweil vorbeigeschaut. Dort laufen die Vorbereitungen für das Martinsfest bereits auf Hochtouren.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Hörbranz Hochreute: Situation nach wie vor dramatisch - Investitionen in MillionenhöheNach wie vor nicht zur Ruhe kommt das Gebiet Hochreute in Hörbranz. Seit dem Hangrutsch im April ist das Gelände nach wie vor in Bewegung, zuletzt spitzte sich die Situation weiter zu - Gemeindevertretung beschließt Kostenrahmen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Cybersecurity: Wie schützt man sich im digitalen Dschungel?Die Onlinewelt ist längst ein Teil unseres Alltags. Und wie in der Realität gibt es bestimmte Risiken und Gefahren, vor denen man sich in Acht nehmen sollte.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

11,1 Liter Alkohol pro Kopf: Wie viel Alkohol trinken Sie?Die Neigung zum Alkohol in Österreich ist deutlich: Laut einem aktuellen Gesundheitsbericht liegt der Pro-Kopf-Konsum bei 11,1 Litern pro Jahr. Damit steht Österreich gemeinsam mit Estland unter den sechs Ländern mit dem höchsten Alkoholkonsum.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Umzingelt in Gaza: Wie Israels Armee den Hamas-Chef jagtMit besonderer Brutalität verfolgte Jahja Sinwar einst angebliche „Verräter“ unter den Palästinensern, saß viele Jahre lang in israelischer Haft und klomm die Karriereleiter in der Hamas empor....

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Wie locker das Geld der Steuerzahler bei der FPÖ sitztDie Freiheitlichen und das Geld, das ist eine Geschichte, die für die Steuerzahlenden in diesem Land selten gut ausgeht.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »