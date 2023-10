'Ein Österreicher führte'– Odermatt witzelt über Absage

Turbulenter Weltcup-Auftakt in Sölden! Der erste Herren-Riesentorlauf der Saison wurde bereits nach 47 Läufern abgesagt. Sturmböen verhinderten ein faires und sicheres Rennen. Selbst das Verlegen des Starthauses half am Ende nichts. Die Jury zog die Reißleine.

"Es fliegt alles durch die Gegend. So ein Rennen kann man nicht fahren, keine Chance", erklärte FIS-Renndirektor Markus Waldner. Bitter für die Organisatoren, die in den letzten Wochen nichts unversucht ließen, um das Ski-Opening zu ermöglichen – und dafür zum Teil harter Kritik ausgesetzt waren – Stichwort Gletscherschmelze.Auch kurz vor dem Bewerb gab es eine Protest-Aktion von Mitgliedern der"Letzten Generation".

Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. headtopics.com

Für ihn ist aber auch klar:"Es ist schon das Rennen, das am meisten weh tut, wenn es abgesagt wird. Weil man den ganzen Sommer auf dieses Rennen auslegt. Den Rückstand kann ich mir nicht erklären. Das muss ich sicher noch einmal anschauen. Ich habe schon gemerkt, dass es noch nicht richtig läuft."Ob und wo der Sölden-Riesentorlauf nachgeholt wird, ist noch offen. Laut ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer arbeite man an einer Lösung.

Halbzeitführung: ÖSV-Star Marco Schwarz greift in Sölden nach dem SiegDer Kärntner markierte im Riesentorlauf die Bestzeit und liegt 29 Hundertstelsekunden vor Weltcup-Gesamtsieger Marco Odermatt. Weiterlesen ⮕

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕

Einst ein Fixstern an der B 17, heute ein echter SchandfleckVor Jahren war die ehemalige „Konrath-Tankstelle“ ein Fixpunkt an der B 17 zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt, bekannt für ihren günstigen Treibstoff. Heute gleicht die längst verkaufte und aufgelassene Tankstelle eher einem Lost Place und ist zu einem Schandfleck geworden. Das liegt aber primär an einem juristischen Problem. Weiterlesen ⮕

Schwarz in Sölden voran, Wind sorgt für ProblemeÖSV-Star Marco Schwarz liegt beim Riesentorlauf von Sölden vor Marco Odermatt in Führung. Aber: Ob das Rennen gewertet wird, ist noch offen. Weiterlesen ⮕

Ski alpin: Schwarz-Führung im Sölden-Riesentorlauf vor OdermattMarco Schwarz führt nach dem ersten Durchgang des alpinen Ski-Weltcup-Riesentorlaufs in Sölden. Weiterlesen ⮕

Schwarz-Führung im Sölden-Riesentorlauf vor OdermattMarco Schwarz führt nach dem ersten Durchgang des alpinen Ski-Weltcup-Riesentorlaufs in Sölden. Der Kärntner hat im Saisonauftaktrennen der Männer 0,29 Sek. Vorsprung auf den Schweizer Kugelverteidiger Marco Odermatt und 0,46 auf den Franzosen Alexis Pinturault. Dahinter lauert der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,59). Weiterlesen ⮕