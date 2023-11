Ein Ort der Erinnerung: Friedhöfe im Pielachtal

as Bestattungswesen ist im Wandel. Neben den Erdbestattungen steigt die Nachfrage nach Einäscherungen. Als Alternative zu einem klassischen Friedhof können Urnen auch in einem Ruhewald beigesetzt werden.

An Allerheiligen besuchen viele Menschen Friedhöfe. Für manche sind sie Orte der Trauer, für andere ein Platz, um sich verstorbenen Liebsten nah zu fühlen und sich an sie zu erinnern. Die meisten Gräber am Friedhof Ober-Grafendorf werden von Angehörigen gepflegt. Gerade rund um Allerheiligen sieht man besonders viele Grabkerzen, Blumen und sonstigen Grabschmuck.

Auch Urnenbestattungen gibt es immer mehr. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, im Vergleich zum klassischen Begräbnis. 2019 gab es in Ober-Grafendorf 29 Erdbestattungen und 16 Urnenbeisetzungen. 2023 waren es bisher 19 Erdbestattungen und 25 Urnenbeisetzungen. Das nächstgelegene Krematorium zu Ober-Grafendorf ist in St. Pölten.

Nicht alle wünschen sich eine Messe oder Einsegnung. „Wir haben auch immer wieder Beisetzungen, bei denen kein Pfarrer anwesend ist, sondern nur der Bestatter oder die Bestatterin ein paar Worte sagt“, berichtet Czuberny-Lederer. Verabschiedungen ohne religiösen Beistand finden in der Aufbahrungshalle oder direkt bei der Grabstelle statt. „Aber manchmal finden auch Verabschiedungen mit religiösem Beistand in der Aufbahrungshalle statt.

Gruber empfiehlt, sich schon zu Lebzeiten Gedanken über die eigenen Wünsche und Vorstellungen zu machen und sich zu organisieren. Auch, um die Angehörigen damit zu entlasten. „Wenn das abstrakte Thema Tod plötzlich konkret wird, sind die Hinterbliebenen mit vielen Fragen und Formalitäten konfrontiert und stehen oftmals durch den Schmerz unter einem Schockzustand“, sagt die Gemeindemitarbeiterin.

