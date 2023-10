Ein Mann mit Alkoholproblemen: One For The Road

27.10.2023 06:08:00 / Herkunft: Heute_at

In dem Film 'One For The Road' spielt Lau einen Bauleiter, der gerne viel Alkohol trinkt. Nachdem er betrunken erwischt wird, verliert er seinen Führerschein und muss an einer verkehrspsychologischen Nachschulung teilnehmen. Um seinen Führerschein zurückzubekommen, schließt er eine Wette ab, keinen Alkohol mehr zu trinken. Dabei lernt er Helena kennen, eine Volkschullehrerin, die ihm im Kampf gegen den Alkohol beisteht.