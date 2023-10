Ein letzter Beatles-Song erscheint Anfang November

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:n einem Interview mit der BBC hatte Paul McCartney im Sommer ein letztes"neues" Lied der Beatles angekündigt. Am Donnerstag wurde offiziell bekanntgegeben, dass der Song"Now And Then" am 2.

Die Geschichte von"Now And Then" beginnt in den späten 1970er-Jahren, als Lennon im New Yorker Dakota Building ein Demo mit Gesang und Klavier einspielte. 1994 übergab seine Frau Yoko Ono die Aufnahme Paul, George und Ringo - zusammen mit Lennons Demos für"Free As A Bird" und"Real Love". Letztere beide Songs wurden für das Projekt"Anthology" fertiggestellt und als"neue" Beatles-Songs veröffentlicht.

Hier kam nun Peter Jackson ins Spiel. Für die Dokumentationen"The Beatles: Get Back" konnten der Neuseeländer und sein Team mithilfe der sogenannten MAL-Audiotechnologie von WingNut Films Mono-Aufnahmen entmischen und Instrumente, Gesang sowie alle einzelnen Stimmen in Gesprächen der Beatles isolieren. Das ebnete den Weg für einen Revolver-Mix von 2022, der direkt von den vierspurigen Masterbändern stammt. headtopics.com

"Da war sie, Johns Stimme, kristallklar", wird McCartney in einer Aussendung zitiert."Es ist ziemlich emotional. Und wir alle spielen darauf, es ist eine echte Beatles-Aufnahme." Starr ergänzt:"Noch dichter an das Gefühl, ihn (Lennon, Anm.) wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen."

2022 machten sich McCartney und Starr daran, das Lied zu vollenden. Den Lead-Gesang auf"Now And Then" teilen sich Lennon und McCartney. Die Gitarrenparts von Harrison stammen vom damals gescheiterten Versuch, den Song für die"Anthology"-Reihe fertigzustellen. Starr und McCartney spielten Schlagzeug und Bass neu ein,"Macca" fügte"ein von George inspiriertes Slide-Gitarrensolo hinzu", wie es in der Aussendung heißt. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

„Ein Schlüssel für zwei“: Perfektes Chaos und ein irres VersteckspielNeues Stück der Theatergruppe Windigsteig sorgt für jede Menge Lacher. Ein Höhepunkt ist Armin Holzner als betrunkener Ehemann. Weiterlesen ⮕

Borussia Dortmund: Auch ein „dreckiger Sieg“ ist ein SiegDas Startelf-Comeback von Marcel Sabitzer für Borussia Dortmund ist gelungen. Der Steirer nahm am Mittwoch beim wichtigen 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League bei Newcastle... Weiterlesen ⮕

Am 2. November kommt der allerletzte Song der BeatlesNix mit KI-generierter Musik: Paul McCartney und Ringo Starr stellen Anfang November den letzten Song mit allen vier Beatles darauf vor. Weiterlesen ⮕

Musikerin Sigrid Horn: „Wenn etwas rausmuss, dann muss es einfach raus“Die berührende Dialekt-Musikerin bringt gleich zwei neue Alben heraus: ein persönliches und ein politisches Weiterlesen ⮕

Beim Online-Zocken verloren? So bekommt man das Geld zurückEin Betroffener schildert, wie einfach er Tausende Euro zurückerhielt – und ein Anwalt erzählt aus seiner Praxis Weiterlesen ⮕

Dank KI: Letztes 'neues' Lied der Beatles erscheint am 2. NovemberDer Song 'Now And Then' basiert auf einem Demo von John Lennon. Seine Stimme wurde mit KI bearbeitet. Weiterlesen ⮕