Ein großes Saisonziel erreicht

Ein ganz großes Saisonziel von der Liste genommen. 'Das haben wir uns vorgenommen im Winter, dass wir unbedingt nach Klagenfurt wollen', sagte Trainer. 'Jetzt haben wir einen schönen April vor uns, den wir einfach genießen wollen.' Torschütze betonte: 'Die Mannschaft kann es gar nicht erwarten, in Klagenfurt das Finale zu spielen.' Am 1. Mai rollt dort der Fußball. Neben Lang (41. Minute) scorten in der ausverkauften Monte Schlacko Arena auch Kapitän Guido Burgstaller (26.

), wenngleich der Treffer später offiziell Leobens Drini Halili als Eigentor zugeschrieben wurde, sowie Einwechselspieler Fally Mayulu (91.). Klauß resümierte danach zufrieden. 'Die erste Szene mussten wir überstehen, da hatten wir Glück. Dann läuft das Spiel vielleicht anders', verwies der Deutsche zuerst auf die von Kevin Friesenbichler vergebene Großchance in der 15. Minute. 'Danach war es aber sehr in Ordnung, was wir gespielt haben bis zur Halbzeitpause.' Lang befand, man habe den Gegner sogar 'klar dominiert'

