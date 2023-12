Ein Drittel libertär? Was bei der Corona-Aufarbeitung übersehen wurde

Fast ein Drittel der Österreicher sagt, der Staat habe kein Recht, in ihr Leben einzugreifen. Das geht aus der Studie zur Corona-Aufarbeitung hervor. Von einer Massenbewegung könne man aber noch nicht sprechen, glaubt der Studienautor. Kein großes Thema waren die „radikal-libertären“ Einstellungen, die die Studie bei einem beträchtlichen Teil der Österreicherinnen und Österreicher entdeckte.

Darunter versteht man eine grundsätzliche Ablehnung von staatlichen Vorschriften und Zwängen und eine „herausragende Bedeutung“ von Individualität, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, wie es im Bericht heißt





