In den Gärtnereien dominieren Grabgestecke und Buketts, in Supermärkten sind vermehrt Grabkerzen und Allerheiligengestecke zu finden, das Wetter wird nebelig und trüb. Anfang November besuchen viele Menschen die Grabstätten ihrer Verstorbenen. Die NÖN Neunkirchen begleitet Bestatter Franz Woltron auf den Friedhof und spricht mit ihm über den Tod, die sich wandelnde Gedenkkultur und seinen herausfordernden Beruf.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit fungiert Woltron als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Würflach. Bestatter ist er seit 35 Jahren, der Familienbetrieb existiert bereits seit 70 Jahren.„3.000 Beerdigungen habe ich sicher gemacht“, überlegt er und ist überzeugt, „es ist ein schöner Beruf, weil man den Menschen in schwierigen Zeiten viel helfen kann. headtopics.com

In den letzten zehn Jahren habe es aufgrund einer Gesetzesnovelle im Bestattungsgesetz große Änderungen gegeben. Der Trend gehe zur Kremation - die Urne könne im Urnenhain auf dem Friedhof, im Urnenwald oder mit Zustimmung der Gemeinde und des Grundeigentümers auch im privaten Bereich aufbewahrt werden.

Entscheidend seien in erster Linie die Wünsche der Verstorbenen und deren engsten Angehörigen. Immer öfter würden auch Vorsorgegespräche in seinem Büro in Anspruch genommen: „Man kann so die Art und den Ablauf des Begräbnisses besprechen, Wünsche fixieren, auch Vorauszahlungen sind möglich, um die Angehörigen zu entlasten.“ headtopics.com

