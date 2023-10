Ehrungen und Jungbürgerbriefe zum Nationalfeiertag

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Gleich 15 Ehrungen am Galaabend in PottendorfDie Marktgemeinde Pottendorf zeichnete engagierte Bürger aus! Weiterlesen ⮕

Unbeständiges Wetter am Nationalfeiertag erwartetStark bewölkter Himmel, zeitweiliger Regen und stürmische Böen auf den Bergen kennzeichnen den Wetterverlauf am Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

„Presse“-Schwerpunkt zum Nationalfeiertag: Land der Jungen?Klima, Arbeit, Beziehungen: Unsere Lebensweise steht zur Diskussion. Was will die junge Generation? Ein „Presse“-Schwerpunkt zum Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

Hier staut es am Nationalfeiertag und zum Start der HerbstferienAuf den Transitrouten ist starker Reiseverkehr zu erwarten. Dazu kommen ein Fußballspiel, eine Laufveranstaltung und andere Feierlichkeiten. Weiterlesen ⮕

Gemeinsame Flaggenparade 2023 der steirischen Einsatzorganisationen in Lebring am Vorabend zum NationalfeiertagLEBRING (STMK): Am Vorabend des Nationalfeiertages kehrte mit 25. Oktober 2023 die jährliche „Gemeinsame große Flaggenparade der Einsatzorganisationen“ nach der Pandemie wieder in ihrer üblichen Größe und Form zurück. Weiterlesen ⮕

Zum Nationalfeiertag:Zur Flaggenparade marschierten in Lebring über 700 Einsatzkräfte aufAm Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring ging es am Vorabend des Nationalfeiertags festlich zu. Zur Flaggenparade waren über 700 steirische Einsatzkräfte gekommen. Weiterlesen ⮕