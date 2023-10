Ehrungen für Funktionäre des Union-Sportvereins Mixnitz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bürgermeister Reinhard Nowak, Unionvertreter Leopold Schogger und Moderator Erich Gschweicher (1., 5. & 7. von rechts) überreichten Ehrenzeichen der Union NÖ in Silber an Reinhard Nirnberger, Berthold Eder, Günther Gschweidl sowie Christian und Erich Dittrich, bzw. das Ehrenzeichen in Bronze an Harald Schmidt und Stefan Reinthaler (v.l.) und in Gold an Friedrich Eidher (6. von rechts) für ihre Verdienste um die Union Mixnitz.

er USV Mixnitz lud am Nationalfeiertag die Bevölkerung zum Wandern ein. Bei dieser Gelegenheit wurden langjährige Funktionäre auch von der Union ausgezeichnet. Auch heuer lud der Union-Sportverein Mixnitz am Nationalfeiertag die Bevölkerung der Region am Vormittag zum Walken, die Kinder zum Kinderspielnachmittag und die Mitbürger zum Mittagstisch im Obermixnitzer Kulturstadl ein. headtopics.com

Schogger überreichte Ehrenzeichen in Bronze an Ortsvorsteher Stefan Reinthaler und Harald Schmidt bzw. in Silber an Christian Dittrich, Erich Dittrich, Berthold Eder, Geschäftsführenden Gemeinderat Günther Gschweidl und Reinhard Nirnberger für 20 Jahre. Das Ehrenzeichen in Gold erhielt mit besonderem Dank Obmann Fritz Eidher für 25 Jahre Einsatz für den USV.

