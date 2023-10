Ehrung verdienter ausgeschiedener Mandatare in Ybbsitz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Gemeinderat Thomas Seyrl (links), Bürgermeister Gerhard Lueger (4. von links) und Vizebürgermeister Georg Sockner (rechts) mit den anwesenden Geehrten für verdiente Gemeinderäte, Paul Edelsegger (2. von links), Andreas Hanger (3. von links), Waldtraut Schober (5. von links), Anton Teufl (3. von rechts) und Franz Steinauer (2. von rechts)

aldtraut Schober, Ingrid Heiligenbrunner und Andreas Hanger wurden für ihre langjährige Tätigkeit im Gemeinderat ausgezeichnet. Paul Edelsegger, Franz Steinauer, Anton Teufl, Maximilian Spreitzer, Verena Maderthaner, Heidemarie Haselsteiner und Patrik Greiner für ihre Arbeit mit Dank und Anerkennung geehrt. headtopics.com

Am 27. Oktober luden Bürgermeister Gerhard Lueger und der Ybbsitzer Gemeinderat zu einer Ehrung verdienter ausgeschiedener Mandatare in das FeRRRUM. Den im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 ausgeschiedenen Gemeinderäten und Gemeinderätinnen wurde Dank und Anerkennung auszusprechen.

Dabei hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Gemeinderäte Ingrid Heiligenbrunner, Waldtraut Schober und Andreas Hanger durch langjährige Ressortverantwortung verdient gemacht. Alle drei erhielten das Goldene Ehrenzeichen der Marktgemeinde, wobei Ingrid Heiligenbrunner krankheitsbedingt dem Festakt nicht beiwohnen konnte. Sie war jahrzehntelang als geschäftsführende Gemeinderätin und Fraktionsobfrau eine tragende Säule der Gemeindepolitik. headtopics.com

