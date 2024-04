Ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbandes in Gewahrsam genommen

Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, wurde am Flughafen Adolfo Suárez von Beamten der Guardia Civil in Gewahrsam genommen. Es wird wegen mutmaßlich unregelmäßiger Verträge ermittelt, die während seiner Präsidentschaft beim RFEF abgeschlossen wurden.

Rubiales hatte alle Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen.

