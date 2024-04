Ehemalige Kinderstars sprechen über ihre negativen Erfahrungen bei Nickelodeon

Für eine neue Doku haben sich ehemalige Kinderstars an die Öffentlichkeit gewandt und erschreckende Dinge publik gemacht. Nun melden sich weitere. Im Fernsehen sehen Kindersendungen bunt und spaßig aus, hinter den Kulissen geht es für viele Darsteller aber eher dunkel und erschreckend zu. In der neuen Doku 'Quiet on Set' haben etliche Ex-Kinderstars über ihre negativen Erfahrungen beim Sender Nickelodeon gesprochen.

Der Fall kam auch vor Gericht, wurde aber nicht publik, um den damals Minderjährigen zu schützen. Nun war er bereit, die Öffentlichkeit über seine schlimme Vergangenheit aufzuklären. Seitdem die ehemaligen TV-Kinder mit ihren Geschichten ausgepackt haben, melden sich auch weitere, die ähnliches durchlebt haben. Seit der Veröffentlichung der Skandal-Doku finden immer mehr Ex-'Nickelodeon'-Kinder den Mut, erlebte missbräuchliche Situationen bekannt zu machen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ex-Kinderstars sprechen in Doku über Missbrauch am Nickelodeon-SetUnter anderem Schauspieler Drake Bell ('Drake & Josh') spricht in der Doku-Serie über sexuellen Missbrauch eines 'Nickelodeon'-Mitarbeiters.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ex-Kinderstars sprechen über Missbrauch bei NickelodeonEine neue Doku enthüllt erschreckende Details über die Arbeitskultur am Nickelodeon-Set. Es wird von sexueller Belästigung und Missbrauch berichtet.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Missbrauch am Nickelodeon-Set: Eine Doku beleuchtet die dunklen Seiten des KinderfernsehensFrühere Nickelodeon-Stars und -Mitarbeiter erzählen in der mehrteiligen Doku „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“ von erschütternden Erfahrungen. Über die Vorwürfe und die Reaktion der...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Maurer macht Erfahrungen mit Sexismus öffentlichDie grüne Klubchefin Sigrid Maurer teilt ihre Erfahrungen mit übergriffigen Gästen in der Gastronomie und hat einen dringenden Appell an Betroffene.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Dorfschule bot einen Einblick in den SchulalltagErste Erfahrungen mit der alternativen Schulform in Kleineberharts konnten Besucher beim Tag der offenen Tür machen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Doku zum 85er: Peter Kraus war einst zu jung für Uschi GlasOtto Retzer gestaltete eine Doku über Peter Kraus. Im KURIER-Gespräch erzählen die beiden die eine oder andere Anekdote.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »