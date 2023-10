Eggenburg: Gesundheitseinrichtung setzt auf Klimafreundlichkeit

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Kaufmännischer Direktor Peter Winkler, Christian Vogler-Pohl, Siegfried Freitag und Ludwig Wechselberger am Dach des Klinikums nach der Fertigstellung der neu erichteten Photovoltaikanlage. n einer Zeit, in der der Klimawandel immer mehr zur Bedrohung wird, setzt auch das Universitätsklinikum für Psychosomatische Medizin Eggenburg Maßnahmen zur Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks.

Das Klinikum hat sich in den vergangenen Jahren intensiv bemüht, seine Umweltauswirkungen zu minimieren. Durch mehrere Investitionen und Maßnahmen in Bezug auf eine höhere Energieeffizienz konnte der Strom- und Wärmeverbrauch deutlich reduziert werden. Ebenso wurde der Wasserverbrauch gesenkt und damit kostbares Trinkwasser eingespart. Aufgrund einer Investition in die Trinkwasserversorgung der Patienten können nun im Klinikum auf über 36.

„Der Schutz unserer Umwelt ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern macht auch wirtschaftlich Sinn. Die ersten Schritte zu einer klimafreundlichen Einrichtung haben wir gemacht, jedoch liegt noch viel Arbeit vor uns“, so Winkler, der derzeit die Ausbildung zum Klimamanager absolviert.

