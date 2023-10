„eFriends sind frei!“: Stromneutralität wurde gefeiert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

sterreichs Nationalfeiertag wählten die eFriends aus, um die Stromneutralität zu feiern und ein Manifest mit den Werten und Visionen der eFriends zu unterzeichnen. Dieses Manifest des Energieanbieters mit Sitz in Nappersdorf war eine Hommage an den Nationalfeiertag.

Ein weiterer Punkt: Sonnenenergie sei erneuerbar und CO2-neutral, das sei wichtig, um von den fossilen Ressourcen loszukommen. Woher der Strom bezogen wird, sei bei den eFriends zu 100 Prozent transparent, zudem sei es sicher und nachhaltig. Und: Mit dem Modell der eFriends Energy werden Regionalität und Wertschöpfung gefördert. headtopics.com

Wer selbst keine Möglichkeit hat, eine Photovoltaik-Anlage zu errichten, konnte sich an einer auf den Dächern von gemeindeeigenen Gebäuden beteiligen. „So wissen wir, wo der Strom herkommt und die Wertschöpfung bleibt bei den Bürgern“, nannte Schechtner einen weiteren Vorteil.Gastgeber Jürgen Summerer ist mit seinem Biobetrieb „Beetwirtschaft“ ebenfalls Teil der eFriends-Gemeinschaft.

Vinzenz Harbich vom gleichnamigen Biohof im Marchfeld hält Rinder und Schweine und verarbeitet deren Fleisch. „Das Konzept der eFriends spricht mir aus der Seele“, berichtete er. Strom sei früher immer gesichtslos gewesen, das habe sich nun verändert. „Das Modell passt in unser Gesamtkonzept. Mit dem Strom aus der Sonne bewegen wir uns in eine enkeltaugliche Zukunft. headtopics.com

