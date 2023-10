Edtstadler und Karner statt Zadić: die Fahnenfrage der Koalition

Es mag ein politischer Nebenschauplatz sein, aber gewissermaßen handelt es sich für die Koalition dann doch um eine Fahnenfrage. Bundeskanzler Karlmöchte das Strafrecht ändern, um sicherzustellen, dass das Verbrennen von Fahnen ausländischer Staaten sanktioniert wird.

Hintergrund ist laut dem Kanzleramt insbesondere der Schutz israelischer Fahnen, nachdem es zuletzt in mehrerenNeben der Frage, inwieweit eine Rechtslücke vorliegt, ist auch die von Nehammer gewählte Vorgangsweise bemerkenswert.

Am Wiener Jüdischen Museum weht dieser SternPoetische Kunst statt klarer Haltung ist zu diesem Zeitpunkt der Eskalation eine schwierige Entscheidung. Weiterlesen ⮕

Kinderbetreuung:Grazer Kindergärten: Rückschritt statt AusbauHeuer wurden erstmals seit Jahren keine neuen Gruppen in Kindergärten und -krippen eröffnet. Die Zahl der Plätze, die zur Verfügung stehen, ging zurück. Weiterlesen ⮕

Verdi-Requiem: Omer Meir Wellber bringt den Donner statt den SchauderDie Volksoper erzeugte als Gast Orkanstärke im Konzerthaus, das spirituelle Drama aber schwieg. Und manchmal fiel eklatante Dirigier-Willkür auf. Weiterlesen ⮕

Vollversammlung: Hebammen trafen sich im Schloss RothschildAm 17. Oktober fand im Schloss Rothschild in Waidhofen/Ybbs die Vollversammlung der Niederösterreichischen Hebammen statt. Weiterlesen ⮕

Mehr Wissen über Brandschutz im Landesklinikum KlosterneuburgDie verpflichtenden Brandschutzschulungen finden regelmäßig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesklinikums Klosterneuburg statt, um im Ernstfall angemessen auf einen Brand reagieren zu können. Weiterlesen ⮕

Tag der offenen Moschee in TraiskirchenVorigen Sonntag fand der jährliche Tag der offenen Moschee in Österreich statt. Eine der vielen teilnehmenden Moscheen war die Selimiye Moschee in Traiskirchen. Weiterlesen ⮕