Ebreichsdorf gewinnt verdient gegen Himberg

Foto:tarke Ebreichsdorfer scheiterten zunächst an Goalie Daniel Sabani und knackten die Himberger Abwehr erst in der Schlussphase.

Der Favorit startete angriffslustig in die Partie. „Sie haben uns überrannt“, berichtete Himbergs Trainer Helmut Zeiner von bis zu drei Topchancen der Gäste in Halbzeit eins. Allesamt klärte der stärkste Himberger dieses Achtelfinal-Spiels: Tormann Daniel Sabani. „Er hat uns lange am Leben gehalten.“

Im Laufe der Partie verteidigten die Hausherren besser und gingen in Hälfte zwei sogar in Führung. Nach einer Stunde Spielzeit trat Daniel Trost einen Eckball und Alexander Gogic köpfelte vor 250 Zuschauern zum 1:0 ein. headtopics.com

Erst in der Schlussphase jubelten die Gäste über den erlösenden Ausgleich. Zeiner sah beim Treffer von Yasin Comak allerdings ein Handspiel. „Er hat sich den Ball mit der Hand mitgenommen.“ In der Nachspielzeit fiel der Siegestreffer für Ebreichsdorf. Nach einem Ball über die Abwehr zog Miodrag Vukajlovic davon und netzte ein. „Ebreichsdorf war der verdiente Sieger.

