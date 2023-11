Ebergassinger Antolin-Werk wird verkauft

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

och geben sich alle Beteiligten zugeknöpft. Doch die Übernahme der Österreich-Tochter des spanischen Autozuliefer-Konzerns durch eine Investmentfirma ist so gut wie fix. Aktuell läuft ein Fusionskontrollverfahren.

Einst florierte das Werk in Ebergassing. Noch heute sind Bezeichnungen wie Eybl, Intier-Eybl oder Magna allgegenwärtig. Mit dem Verkauf der Intier-Gruppe an den spanischen Konzern Antolin im Jahr 2002 firmiert auch den Standort seither unter diesem Namen. Die Entwicklung in diesen mehr als 20 Jahren waren jedoch von positiv teils weit entfernt. headtopics.com

Schon seit geraumer Zeit schwirrten und schwirren Gerüchte über eine mögliche Schließung der Fabrik mit gut 800 Mitarbeitenden umher. Tatsächlich dürfte der spanische Eigentümer die Geduld mit seinem Ebergassinger Standort verloren haben. Wie die NÖN erfuhr, läuft ein Verkaufsprozess an die deutsche Investmentfirma „Fidelium Partners“ mit Sitz in München.

Welche Auswirkungen die Übernahme auf das Werk selbst hat, ist noch kaum abschätzbar. Auch die Belegschaft wartet noch auf Details. Verläuft das Fusionskontrollverfahren jedoch positiv, dürfte zumindest der Standort gesichert sein. Dass deren Zukunft am seidenen Faden hängt, ließ auch die Gemeindeführung um Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) mehrmals durchblicken. headtopics.com

So bemühte man dieses Damoklesschwert, um die Bestrebungen für den derzeit in Bau befindlichen Logistikpark der Deutsche Logistik Holding (DLH) zu argumentieren. Stachelberger meinte bei bekanntwerden der DLH-Pläne, dass die Gemeinde „damit den Ausfall der Arbeitsplätze und Kommunalsteuer-Einnahmen einmal fast zur Hälfte kompensieren“ könne.

