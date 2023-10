E-Scooter-Diebe in flagranti am Bahnhof Langenzersdorf ertappt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Zwei Rumänen, 48 und 67 Jahre alt, wurden am 6. September in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr von einem Opfer beim Diebstahl eines E-Scooters beim Bahnhof in Langenzersdorf beobachtet.

Am Aufenthaltsort der Beschuldigten konnten die Polizisten ein Klapprad sowie diverses Werkzeug sicherstellen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte sie dem 67-jährigen Beschuldigten den Diebstahl eines E-Fahrrades beim Bahnhof Langenzersdorf am 25. August 2023 zuordnen. Weiters konnten die Ermittler den beiden Beschuldigten einen Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus in Langenzersdorf in der Zeit zwischen 4. und 6. September 2023 nachweisen.

Die beiden Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das sichergestellte Klapprad der Marke „Prophete“ konnte bis dato keinem Opfer zugeordnet werden. Opfer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Langenzersdorf unter der Telefonnummer 059133-3247 in Verbindung zu setzen. headtopics.com

