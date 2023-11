Dutzende Tote nach Rakateneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen

Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen.

DİEPRESSECOM: Dutzende Tote nach Luftangriff in Flüchtlingslager im Gazastreifen Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows"-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in...

DİEPRESSECOM: Zugunglück in Indien: Mindestens 13 Tote und Dutzende VerletzteBei einem Zusammenstoß von zwei Zügen im Süden Indiens sind am Sonntag mindestens 13 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Vizianagaram im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Rettungsteams und Anrainer versuchten, verletzte Fahrgäste aus dem Wrack zu retten. Die indische East Coast Railway (ECoR) erklärte, dass menschliches Versagen und ein Überfahren des Signals zu dem Zusammenstoß geführt haben könnten.

DİEPRESSECOM: Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows"-System über dem Roten Meer abDie WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus.

DİEPRESSECOM: Anti-Israel-Protest: Mann wirft Dutzende lebende Ratten in McDonald's in EnglandDer Mann hat eine Palästina-Flagge um den Kopf. Auch die Ratten waren eingefärbt. Das Video wird auf sozialen Medien tausendfach geteilt. In der arabischen Welt gibt es Boykottaufrufe gegen...

TTNACHRİCHTEN: „Friends"-Stars trauern um Matthew Perry: „Wir alle sind völlig am Boden zerstört"Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Matthew Perry haben seine 'Friends'-Kollegen ihre Trauer bekundet.

DİEPRESSECOM: Israelische Armee tötet Dutzende Terroristen im GazastreifenDie Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Das israelische Militär hat mehr als 600 Terrorziele angegriffen, darunter Waffendepots, Abschusspositionen und Stützpunkte der Hamas .

