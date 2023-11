Dutzende Tote bei Raketeneinschlägen in Vertriebenencamp im Gazastreifen

Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen.

Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Die USA schicken 300 Soldaten in den Nahen Osten.

Israelische Armee tötet Dutzende Terroristen im Gazastreifen
Die Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Das israelische Militär hat mehr als 600 Terrorziele angegriffen, darunter Waffendepots, Abschusspositionen und Stützpunkte der Hamas .

Dutzende Tote nach Luftangriff in Flüchtlingslager im Gazastreifen
Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows"-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in...

'Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden' - Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetzt
Die israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fortgeführt.

Hilfslieferungen in den Gazastreifen werden erhöht
Die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen wird erhöht, um den Bedarf der Zivilbevölkerung zu decken. Israel ermöglicht dies durch neue technische Errungenschaften zur Prüfung der Ladungen der Lastwagen. Auch Telefon- und Internetverbindungen werden wiederhergestellt. Die Hamas wird beschuldigt, Hilfslieferungen für eigene Zwecke abzuzweigen.

Israel verstärkt Luftangriffe im Norden des Gazastreifen, nahe der Krankenhäuser
Benjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, schreibt er auf der Plattform X - das Posting löscht er im Anschluss wieder. Der Premier hat gestern die „zweite...