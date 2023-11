Durststrecke endlich beendet

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er SV Oberndorf hat auf die Siegerstraße zurückgefunden. Gegen Tabellennachbar Grein wollen die Melktaler einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern.

Neun Wochen mussten Oberndorfs Kicker auf einen Sieg warten. Neun Wochen, in denen die Melktaler viele negative Erfahrungen und bei sechs zum Teil vermeidbaren Remis auch sehr viele wichtige Punkte liegen gelassen hatten. Drei wichtige Zähler holten die Mannschaft von Trainer Rainer Hudler nun im Duell mit Statzendorf.

Nach einigen Pleiten-, Pech- und Pannenspielen stand dem SVO in dieser Auswärtspartie das Glück zur Seite. In einer ausgeglichenen Partie sorgte Lukas Puchegger in der 90. Spielminute per Kopf nach einer Freistoßflanke von Patrick Bachtrögler für den entscheidenden Treffer. Für die Oberndorfer ein wichtiges Tor, die sich damit wieder etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen konnten. Hudler zufrieden: „Die Erleichterung bei allen Beteiligten ist groß. headtopics.com

Apropos eng: Auch die Tabellensituation drückt aus, dass die Meisterschaft dieses Mal sehr ausgeglichen ist und sich keine Mannschaft entscheidend absetzen kann. Mit einem Sieg im abschließenden Herbstrundenspiel gegen Grein wollen die Melktaler weiter Boden in der Tabelle gutmachen. Hudler ist jedoch vor den Gästen gewarnt: „Die Greiner haben sich aus meiner Sicht bis jetzt unter Wert verkauft.

