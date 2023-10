Durch Kultserie „Friends“ zum Star: Schauspieler Matthew Perry ist tot

Los Angeles – Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie"Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die"Los Angeles Times" am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern.

'Friends'-Star Matthew Perry gestorben: 'Chandler' wurde 54 Jahre altPerry wurde durch die Kultserie 'Friends' berühmt und kämpfte öffentlich mit seiner Alkoholsucht. Weiterlesen ⮕

„Friends“-Star Matthew Perry ist totAls Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie „Friends“ wurde Matthew Perry berühmt. Nun ist er mit 54 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

US-Schauspieler Richard Moll gestorbenDer Schauspieler sei „friedlich“ in seinem Haus gestorben. Er wurde 80 Jahre alt. Weiterlesen ⮕

Schauspieler Michael Ostrowski begeistert mit Lesung in NeunkirchenDer Schauspieler Michael Ostrowski gastierte auf Einladung des Kulturvereins in Neunkirchen und begeisterte die Mitglieder mit einer Lesung aus seinem Buch 'Der Onkel'. Bürgermeister Herbert Osterbauer gratulierte zu der heiteren Lesung. Weiterlesen ⮕

„Meine Welt“: Neunkirchens Tik Tok-Star hat jetzt sogar eigenen SongKleiner Mann wird immer größer: Neunkirchens nur 1,42 Meter großer Tik Tok-Star Michael Scherr alias „Scherrlibärli“, der in seinen Clips seine Körpergröße auf humorvolle Art und Weise thematisiert, hat seinen nächsten großen Fußabdruck hinterlassen: Mit „Meine Welt“ veröffentlichte er am Freitag seinen ersten eigenen Song. Weiterlesen ⮕

Brignone zerlegt Konkurrenz, ÖSV-Star lauertFederica Brignone ist bereits in Topform. Die Italienerin liegt nach dem ersten RTL-Durchgang in Sölden überlegen in Front. Weiterlesen ⮕