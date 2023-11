Duchess bleiben auf der Siegerstraße

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ereits zur Halbzeit lagen die BK-Damen in Wels klar in Führung. Jetzt liegt der Fokus auf dem Duell mit St. Pölten.

Die BK Duchess wurden ihrer Favoritenrolle auch in der dritten Runde der Superliga gerecht. Mit Wels ging es gegen eine der stärkeren Mannschaften der Liga und beide Teams mussten auf mehrere Spielerinnen verzichten. Bei den Welserinnen waren gar nur acht Damen im Einsatz, während die Duchess auf Iva Sanseovic, Sanela Vujcic, Clara Leydolf und die sich in Ausbildung befindende Lilla Horvath verzichten mussten.

Doch schon im ersten Viertel machten die Duchess deutlich klar, welches Team den tiefern und gleichzeitig qualitativ hochwertigeren Kader besitzt. Mit einer überzeugenden Trefferquote setzten die Klosterneuburgerinnen sich rasch auf 13:4 ab und entschieden das Startviertel dann mit 21:10 für sich. Die Vorentschiedung fiel dann bereits im zweiten Abschnitt. Durch eine überzeugende Teamleistung zogen die BK-Damen bis zur Halbzeitpause sogar schon auf 42:17 davon. headtopics.com

Wohl auch durch den klaren Vorsprung bedingt, namen die Klosterneuburgerinnen nach der Pause den Fuß etwas vom Gas. Die Welserinnen fanden so zwar etwas besser in die Partie, für eine wirkliche Aufholjagd reichte es allerdings nicht. Im Schlussviertel blieben die Duchess souverän, verwalteten den Vorsprung, während Coach Zderadicka alle Spielerinnen zum Einsatz brachte. Endstand: 75:54 für Klosterneuburg.

„Wir hatten ein sehr hartes Auswärtsspiel aus dem Vorjahr im Hinterkopf. So gesehen bin ich sehr zufrieden. Wir waren in der ersten Halbzeit voll fokussiert und haben ihre Schlüsselspielerinnen rausgenommen. In der Schlussphase ist die Konzentration dann etwas zurückgegangen, aber unter dem Strich bin ich sehr zufrieden“, analysierte Coach Franz Zderadicka das Spiel.Jetzt haben die Duchess in der Liga bis zum 18. November eine kurze Pause. headtopics.com

Club Schöneres Wang lud zum KürbisschnitzenZum bereits elften Mal hatte der Club Schöneres Wang am vergangenen Freitag zum Kürbisschnitzen geladen. Weiterlesen ⮕

Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer RathausDer Vorfall wiederholte sich bereits zum dritten Mal. Zwei 20-jährige Österreicher wurden angezeigt. Weiterlesen ⮕

Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf der NiedereWährend der alte Sessellift weiterhin stillsteht, bereitet man sich auf der Niedere bereit auf die kommende Wintersaison vor. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein auf der Niedere stand die kleine rote Pistenraupe bereits bei der Bergstation bereit. Auch die orangen Sicherheitsnetze bei einem der Lifte waren aufgestellt. Auch auf der Website der Bergbahnen wird schon informiert:"Das Skigebiet Niedere ist über die Seilbahn in Bezau erreichbar. Bei ausreichender Schneelage sind die Schlepplifte Niedere Mulde und Niedere Kopf in Betrieb", liest man dort bereits. Weiterlesen ⮕

Oberösterreicher Rainer Wintersteiger wird neuer Cobra-KommandantDer 55-Jährige Braunauer übernahm bereits zahlreichen Führungsaufgaben bei der Cobra. Nun bekommt Wintersteiger die Leitung des Einsatzkommandos Cobra übertragen. Weiterlesen ⮕

Nigeria:70 Leichen mutmaßlicher Entführungsopfer entdecktDie Toten wurden in der Nähe von einem Marktplatz gefunden, der als kriminelles Zentrum gilt. Manche der Leichen befanden sich bereits im skelettierten Zustand. Weiterlesen ⮕

Selenskij: Russland hat „eigenes Staatsgebiet mit Hass und Erniedrigung verseucht“Russland habe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Kontrolle über die Ereignisse im eigenen Land verloren, sagt der ukrainische Präsident in Bezug auf die antisemitischen Ausschreitungen in... Weiterlesen ⮕